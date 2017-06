UXT rexeita o fallo do Supremo sobre o ERE de Santa Bárbara e esixe a reincorporación dos traballadores

UXT FICA rexeitou a resolución do Tribunal Supremo pola que declara axustado a dereito o plan de despedimentos colectivos presentado por Xeneral Dynamics-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS) en febreiro de 2013, que afectou a 593 traballadores.

Nun comunicado, o sindicato insiste en que o Expediente de Regulación de Emprego (ERE) carece de "causas obxectivas, económicas e produtivas que o xustifiquen" e esixe a reincorporación dos traballadores despedidos.

Así, subliña que, a pesar da finalización do "longo proceso xudicial" cunha resolución contraria aos intereses dos traballadores, seguirá esixindo a reincorporación nos seus postos dos empregados despedidos, tendo en conta que "non solicitaron no seu día a baixa voluntaria constitúen un número reducido de traballadores e a situación actual da empresa vén dar a razón ás nosas formulacións".

Así mesmo, reclaman que as novas incorporacións que se vaian a efectuar sexan cubertas polos traballadores despedidos, "no bo entendido de que as previsións de actividade de General Dynamics Santa Bárbara posibilitan a súa reincorporación".