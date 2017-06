A Deputación de Pontevedra e asociacións de mulleres rurais colaborarán na loita contra a violencia de xénero

A loita contra a violencia de xénero e a posta en valor dos traballos de emprendimiento realizados por mulleres do rural son os obxectivos nos que traballarán conxuntamente a Deputación de Pontevedra e a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur).

A Deputación de Pontevedra asina convenio con Fademur. | Fonte: Europa Press

Este xoves a presidenta da administración provincial, Carmela Silva, e a súa homóloga de Fademur, Rosa Arcos, asinaron un convenio de colaboración por importe de 10.000 euros para a realización dun proxecto de visibilización das mulleres do rural.

A asociación agrupa en Galicia a 54 entidades de mulleres rurais e en Pontevedra a 31 entidades entre colaboradoras e asociadas, co cal teñen presenza en practicamente en toda a provincia.

Rosa Arcos indicou que non hai estatísticas que permitan saber se hai máis ou menos violencia no medio rural, "pero si que existe unha violencia rural distinta provocada pola propia contorna, pola presión social, pola convivencia familiar e porque son núcleos moito máis endogámicos", o que fai necesario o desenvolvemento de mecanismos diferentes para detectar os casos de violencia de xénero no rural e para loitar contra esta secuela.

Carmela Silva entende que "é fundamental que as administracións poñan recursos a disposición deste tipo de asociacións", xa que, ao seu xuízo, "o rural non ten futuro sen as mulleres".

Neste sentido, a presidenta da Deputación expresou a súa satisfacción por traballar con Fademur porque "é unha da asociación máis potentes coas que contamos e que mellor defende ás mulleres do rural".

MULLERES TRABALLADORAS

O proxecto está dirixido a mulleres traballadoras ou paradas que viven no medio rural, que figuran como colaboradoras nas explotacións agrarias, ás produtoras de alimentos e ás artesás cuxo traballo se quere visibilizar, xa que "ás veces é complicado dar a coñecer eses proxectos e porlle cara", indicou Arcos e defendeu que "as mulleres son unha parte importantísima da actividade económica do medio rural".

O programa tamén inclúe iniciativas sobre a Lei de titularidade compartida, que persegue promover a titularidade compartida das explotacións agrarias como un vehículo para alcanzar a equiparación entre mulleres e homes no sector, pero á que poucas explotacións se acolleron ata a data "porque a norma aínda non está ben desenvolvida e porque hai moita desinformación".

Tamén se realizarán outras actuacións dirixidas a proporcionar formación e información en emprendimiento e autoemprego, visibilización dos produtos agroalimentarios e artesanais e ofrecer estratexias para o uso das novas tecnoloxías nas canles de comercialización dos produtos no rural.