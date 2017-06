O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, reclamou este xoves a "implicación" do Goberno central e das institucións estatais na "difusión" das linguas cooficiais do país.

Así o indicado durante a súa comparecencia en comisión parlamentaria para analizar, en resposta a unha pregunta do PPdeG, as cuestións tratadas na reunión mantida polas comunidades adheridas ao Protocolo de Colaboración en Materia Lingüística, que tivo lugar o pasado 4 de abril.

Entre outras cuestións, Valentín García explicou que nesa reunión tratouse a necesidade de que o Goberno estatal e as institucións que traballan en materia de lingua "implíquense na difusión" das linguas cooficiais.

En particular, mencionou o Instituto Cervantes, que "non debe ser só foco irradiador do coñecemento da lingua española, que tamén", senón que debe implicarse tamén na difusión das restantes linguas do país.

Galicia, dixo Valentín García, deu "un paso adiante" nesta materia asinando un convenio co Cervantes segundo o cal a institución xa ensina galego nos seus centros en Pequín, Tokio ou Berlín.

DÍA DAS LINGUAS IBÉRICAS

Entre outras cuestións, os participantes neste encontro analizaron a petición para establecer un día conmemorativo das linguas ibéricas, que non se cinga só ao galego, catalán e eúscaro, senón que abarque "comunidades como Navarra, Asturias ou Aragón", que mostraron "o seu interese en sumarse á rede" para potenciar as súas linguas.

Os membros deste grupo tamén falaron da "próxima redacción" do V informe de cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, ante o que Valentín García considerou "importante" ter "criterios comúns e liñas de actuación".

Finalmente, destacou o Plan de Dinamización da Lingua Galega na Mocidade, no que está a traballar a Xunta, e reivindicou a "conexión co portugués" para "aproveitar os vínculos coa lusofonía" para o galego.

PLATAFORMA DIDÁCTICA

Por outra banda, o director xeral de Educación, Manuel Corredoira, confiou en que durante o próximo curso 2017/2018 póidase implantar en Galicia o programa piloto dunha plataforma informática de elaboración de programacións didácticas para Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato, a imaxe da que xa existe para FP.

En resposta a unha pregunta do Grupo Socialista, Corredoira garantiu que o grupo de traballo desta plataforma, formado por docentes, inspectores e técnicos informáticos; mantivo nos últimos meses cinco reunións e traballa un ritmo "importante".

Tras lembrar as dificultades desta plataforma, que abarca un conxunto de etapas que "non son homoxéneas", Corredoira confiou en que "os seus froitos poidan ver pronto a luz", coa posta en marcha dun programa piloto o próximo curso e, a partir de aí, estendelo ás restantes escolas galegas.

A ferramenta, garantiu, terá un "carácter amplo" e facilitará "a programación, o seguimento por parte de inspección" ou "a avaliación", dos escolares, entre outras cuestións.