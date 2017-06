Unha trintena de emigrantes retornados concentráronse unha vez máis este xoves en Santiago, ante a sede de Facenda en Salgueiriños, para denunciar a "discriminación" á que cren que lles somete o ministerio de Cristóbal Montoro, e en demanda de "xustiza".

O portavoz deste colectivo, Manuel Domínguez, explicou, en declaracións a Europa Press, que seguen "reivindicando o mesmo de sempre", con mobilizacións a final de mes que nesta ocasión atrasouse ata o día 1 de xuño ao coincidir a celebración da Ascensión na capital galega.

"Estamos con todas as frontes abertas, tanto no Congreso como en Bruxelas, porque a representante do BNG en Europa --Ana Miranda-- acaba de facer que sigan investigando a España, que querían darlle carpetazo", destacou.

Así, Domínguez criticou a "estafa" aos emigrantes retornados, e resaltou que continuarán "chamando a todas as portas para que se atendan" as súas reclamacións, que "son xustas".

"Fannos pagar por dous pagadores cando non os temos. Temos unha estado garantía das nosas pensións, o español, e un europeo (Suíza Alemaña ou o que sexa)", afirmou. "Queremos que se nos faga cotizar na base de 22.000 euros como os de aquí, e non 12.000", apostilou.

Esa, segundo subliñou este portavoz, é a súa "primeira reivindicación": un cambio na lei. Pero, a maiores, censuran que "esperaron ata 2013, con mala fe, para dicir que esas cotizacións tiñan que estar ao día cando nos estaban dicindo que non tiñamos que facelas".

Por iso, rexeitan "o efecto retroactivo" que tivo e solicitan a devolución desas cantidades. Por último, lamentan que "ao chegar" a España fixésese cotizar a persoas con invalideces declaradas do 100%. Tamén nese aspecto denuncian "discriminación".