Alcaldes da área coruñesa pediron de novo ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, unha reunión para abordar un plan de transporte metropolitano e non unha proposta "unilateral" por parte da Administración autonómica como consideraron o deseñado para a entrada de buses interurbanos na cidade.

Nunha comparecencia xunto aos alcaldes de Culleredo, Oleiros, Cambre e Betanzos, a alcaldesa de Bergondo e a tenente de alcalde de Sada, Ferreiro reiterou que os buses interurbanos non poden entrar no centro da cidade sen o visto e prace do Consistorio.

Así, sinalou que mentres a conselleira non atenda a súa demanda dunha reunión, solicitada polo dez alcaldes da área coruñesa, non van seguir falando do que cualificou como "unha proposta unilateral".

Con todo, dixo que reiterarán a súa petición por carta. Ademais, insistiu en que a súa intención é que, neste deseño, cóntese cos concellos, "particularmente coa Coruña para o acceso", engadiu.

Para iso, pediu iniciar "un proceso de negociación conxunta con técnicos da Xunta" e cunha xestión única que sexa "a través da área metropolitana". "Pedimos traballar no deseño dunha malla de transporte metropolitano e dunha entidade de transporte ou xestión a través da área".

"LEALDADE INSTITUCIONAL"

De novo, volveron a reclamar á Xunta "lealdade institucional" e que se lles dea unha resposta á súa solicitude dunha entrevista, exposta tanto á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, como ao titular do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Pola súa banda, o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cualificou de "incomprensible" a actitude da Xunta e asegurou que os municipios presentes na rolda de prensa "compoñen o cinto da Coruña". "É urxente que desde a Xunta nos convoquen", recalcou.

Á súa vez, o alcalde de Culleredo, o socialista Julio Sacristán, sinalou que o "de agora" non é un plan metropolitano porque, para iso, tería que estar constituída a área metropolitana.