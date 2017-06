A industria agroalimentaria será un dos sectores de interese na viaxe institucional de Feijóo a China

A industria agroalimentaria galega será un dos sectores de interese na viaxe institucional a China do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Clausura premios alimentación | Fonte: Europa Press

Así o avanzou este xoves o titular do Goberno galego, durante a clausura do III edición do Foro e Premios Galicia Alimentación 2017.

Segundo explicou, varias empresas do sector estarán presentes na viaxe. "Non en balde, China é o maior importador de produtos agroalimentarios a nivel mundial, cunhas importacións en 2015 que ascenderon a máis de 90.000 millóns de euros", destaca a Xunta nun comunicado de prensa.

En concreto a industria alimentaria representa o 14% do produto interior bruto (PIB) de Galicia, integrado por 2.290 empresas e 26.817 traballadores, segundo os datos que achegou no acto o presidente do cluster alimentario de Galicia, Juan Vázquez Gancedo.

No marco da cerimonia de entrega dos premios, resaltou que "o ano pasado o sector representaba o 7,3% do PIB", e falou dunha liña "ascendente" e unhas condicións "moi favorables" de expansión a curto prazo, "especialmente na internacionalización".

OS PREMIOS

Nesta edición, os galardóns, que buscan contribuír á promoción dos produtos alimentarios e as bebidas galegas, así como proxectos, empresas e institucións, recaeron en casa Grande de Xanceda e Pazo de Vilane --premio ao proxecto empresarial 'ex aequo'--.

Tamén en Granxa Campomayor --premio aos produtos innovador do ano--, Grupo Ingapan --premio á estratexia de mercado e internacionalización-- e Anfaco-Cecopesca --premio á proxección sectorial--.

OS GALARDOADOS

A organización chama a atención sobre que Casa Grande de Xanceda conseguiu desde 2002 a impresión dunha nova filosofía empresarial baseada na creación de valor engadido desde a elaboración de produtos lácteos de alta calidade "con procesos que causen o mínimo impacto ambiental e coidando o benestar animal".

Pola súa banda, de Pazo de Vilane di que se converteu nun "proxecto pioneiro" na produción de ovo de galiñas en Galicia, "reactivando a economía rural e facendo énfase no papel e desenvolvemento da muller".

Respecto diso de Granxa Campomayor, valora que puxese no mercado o primeiro ovo producido a escala industrial cunhas determinadas características. "O innovador é un proceso de elaboración por cocción do ovo, dentro da súa casca, que require un control exhaustivo dos diferentes parámetros, en particular da temperatura", apunta.

Grupo Ingapan ten presenza en 19 países e é líder en España e Portugal no seu ámbito, a fabricación de masas conxeladas, especializada en empanadas galegas, pans de orixe, pratos de quinta gama e pastelaría selecta.

Por último, Anfaco-Cecopesca foi premiada polo seu labor "en favor da promoción da calidade e a imaxe do seu produto galego", ao desenvolver unha "importante actividade" en favor do sector transformador e conservado de produtos do mar.