A comercialización en lonxas e as axudas europeas centran unha nova reunión entre Xunta e Goberno central

A Xunta e o Goberno central mantiveron unha reunión este xoves para avanzar no ámbito da coordinación da ordenación pesqueira, segundo detaca a Consellería do Mar.

Xunta e Goberno reúnense sobre ordenación pesqueiro | Fonte: Europa Press

O encontro mantivérono a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Isabel Concheiro; a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez; e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, co director xeral de Ordenación Pesqueira do Goberno central, José Luís González Serrano.

Durante a cita abordaron temas comúns no ámbito da ordenación pesqueira como a comercialización nas lonxas e outros proxectos comúns entre ambas as administracións.

Tamén trataron diferentes cuestións relativas á xestión do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e ás axudas que nel se enmarcan.

Esta reunión dá continuidade á reunión que mantivo en febreiro o secretario xeral de Pesca do ministerio, Alberto López Asenjo, coa conselleira do Mar, Rosa Quintana e a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez.