A CNMV afirma que polo momento non suspenderá a cotización de Popular

O presidente da Comisión Nacional de Mercados e Valores (CNMV), Sebastián Albella, sinalou que polo momento non está previsto suspender a cotización de Banco Popular, que ao redor das 15,00 horas da sesión deste xoves deixábase un 14,1%, aínda que precisou que o supervisor estuda "con atención" a volatilidade experimentada en Bolsa pola entidade presidida por Emilio Saracho.

Albella pronunciouse así ante as preguntas dos xornalistas á súa chegada ao 'Foro Medcap', organizado por Bolsas e Mercados Españois (BME) no Palacio da Bolsa de Madrid, onde insistiu en que o organismo supervisor está a analizar "con atención" a volatilidade que está a experimentar a cotización de Banco Popular, aínda que precisou que deixará actuar ao mercado.

"Por defecto, ao mercado hai que deixarlle seguir funcionado", sinalou Albella, que agregou que o mercado é liquidez e hai que permitir aos investidores que poidan comprar e vender aos prezos que consideran "adecuados".

Albella sinalou que desde a CNMV estudan "a fondo" as situacións especiais que se expoñen no mercado e defendeu que se non tomaron unha decisión respecto diso é porque desde o supervisor consideran que non o deben facer.

"Hai unhas regras, hai razóns para adoptar decisións extraordinarias e non adoptalas e como vos acabo de dicir estamos a seguir a situación con atención", aseverou Albella, antes de reiterar que a CNMV valora as situacións desde "todos os seus ángulos" e actúa ou se abstén unha vez realizouse unha análise "suficiente".

MAB

Na súa intervención, Albella insistiu en que os dous grandes retos do Mercado Alternativo Bolsista (MAB) son conseguir unha maior "credibilidade e rendibilidade", unha das razóns polas que o comité do Ibex creou dous novos índices, o 'Ibex MAB 15 e o 'Ibex MAB All Share'.

O presidente da CNMV reiterou que o tamaño das empresas en España é "insuficiente", e engadiu que outro dos desafíos do MAB é prestar "máxima atención" ao grao de información co obxectivo de que os investidores "sexan conscientes en todo momento de en que mercado están a operar.

Ademais, Albella subliñou que é a primeira vez na historia financeira española que hai un concepto de segundo mercado que está "a prender", e respecto ao caso Gowex, Albella destacou que é un asunto que "afortunadamente" parece case esquecido.