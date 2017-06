Popular remata o día en mínimos históricos de 0,5 euros tras esborrallarse case un 18%

Popular esborrallouse case un 18% este xoves en Bolsa e pechou en mínimos históricos, lastrado pola incerteza sobre a súa posible venda e as noticias sobre que a entidade non superaría os limiares marcados polo FMI nas probas do Programa de Avaliación do Sector Financeiro (PESF ou FSAP pola súa sigla en inglés).

En concreto, a entidade presidida por Emilio Saracho retrocedeu un 17,89%, ata situarse nos 0,5 euros por acción, nunha xornada na que chegou a tocar os 0,491 euros por título.

Desta forma, o banco converteuse no "indiscutible protagonista" da xornada deste xoves, en opinión do analista de XTB Rodrigo García. "As fortes caídas da primeira sesión de xuño sinalan que o mercado afasta as posibilidades dunha compra por parte doutra entidade", apuntou.

Desde Renda 4, Nuria Álvarez cualifica como unha "sesión de forte castigo a Popular" a xornada deste xoves e tamén achaca as caídas aos rumores da falta de interese por parte dun comprador, así como a un potencial rescate por parte de Europa.

"Consideramos que non hai nada novo nin peor sobre a complicada situación do banco que levase ao mercado a reaccionar desta maneira", apuntou Álvarez, en cuxa opinión o problema de Popular segue sendo de valoración de activos.

En canto ao futuro do banco, o analista de XTB baralla tres posibles escenarios para Popular: a venda a outra entidade, unha ampliación de capital ou o seu rescate por parte das autoridades.

Respecto da primeira das opcións, o experto explicou a Europa Press que, aínda que se daba por feito ata hai uns días, a "tardanza en aparecer unha proposta en firme fai que as posibilidades de venda diminúan día a día".

Entre os candidatos á compra, o analista sitúa a Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell e Bankia, xa que, a pesar dos rumores, non existen "razóns de peso para pensar que algún deles teña máis posibilidades que calquera dos outros para facerse co banco".

"Este é o escenario 'preferido' polos accionistas de Popular, xa que a compra por parte doutra entidade faríase presumiblemente cunha importante curmá para todos os accionistas que queiran acudir", sinalou.

Pola súa banda, o analista de Self Bank Felipe López recalcou como punto forte do banco de face á súa venda o seu liderado no segmento de pemes, cunha cota de mercado do 17,7%.

Con todo, destacou que a dificultade para valorar con exactitude o balance do banco, a posibilidade de que as emisións de Cocos da entidade deriven na súa conversión en accións e os posibles gastos futuros por litixios derivados da ampliación de capital acometida en 2016 son aspectos que poden "reportar sorpresas negativas ao suposto comprador".

AMPLIACIÓN SUPERIOR A 4.000 MILLÓNS

En canto a unha eventual ampliación de capital, o analista de XTB sinalou que "será difícil que unha presumible ampliación sexa inferior aos 4.000 millóns de euros".

"Neste escenario, os máis prexudicados serían os accionistas actuais do Popular, posto que o efecto dilución da ampliación de capital reduciría o valor das accións", apuntou García.

Por último, o experto sinalou o rescate como "escenario menos probable" e "menos desexado", xa que require o fracaso das dúas opcións anteriores. "A marxe de desapalancamento co que conta o banco fai que o potencial rescate sexa por un importe bastante menor que o volume de activos tóxicos co que conta o balance do banco", engadiu.

O analista de Self Bank incluíu como posible escenario para o futuro de Popular a continuación das desinversiós de activos, despois de que este xoves a entidade anunciase a venda da súa 48,98% en Targobank a Credit Mutuel por 65 millóns de euros.

Para o experto, aínda que Popular xa levou a cabo algunhas desinversiones, "a desesperación do banco colócalle nunha posición moi debilitada á hora de negociar".

En calquera caso, López apuntou que non se pode esperar que o banco que adquira Popular abone unha "curmá importante" sobre o seu prezo actual, polo que "hai moitos investidores comerciantes polo miúdo tratando de especular con este valor".