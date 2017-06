A Fundación Amancio Ortega destina 2,7 millóns a Ceuta e Melilla a renovar os seus equipos para a abordaxe do cancro

O Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, dependente do Ministerio de Sanidad, asinou este xoves un convenio coa Fundación Amancio Ortega para adquirir ou renovar os equipos de diagnóstico e tratamento do cancro de Ceuta e Melilla, ao que contribuirá cunha achega duns 2,7 millóns de euros.

O acordo forma parte da doazón de 320 millóns anunciada o pasado mes de marzo por esta entidade do fundador e primeiro accionista do grupo Inditex, coa que se pretenden adquirir máis de 290 mamógrafos e equipos de radioterapia de última xeración para a sanidade pública española.

"Supón un gran apoio á modernización das unidades de detección e tratamento do cancro", destacou a ministra do ramo, Dolors Montserrat, tras a firma dun acordo no que tamén participaron os presidentes de ambas as cidades autónomas.

Neste caso, a achega da Fundación Amancio Ortega repartirase entre Ceuta (1,7 millóns) e Melilla (861.990 euros), e tamén inclúe unha partida de 262.815 euros para o Centro Nacional de Dosimetría para crear un Laboratorio de Calibración Dosimétrica.

Con estes equipos preténdese incorporar a última tecnoloxía aos centros sanitarios públicos de ambas as cidades autónomas, mentres que o novo laboratorio permitirá verificar os equipos de radioterapia e axudar a detectar e corrixir problemas fundamentais na dosimetría básica, así como verificar os niveis de radiación.

O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mostrou a súa satisfacción polo acordo xa que supón un "salto cualitativo" para os pacientes de ambas as cidades autónomas, xa que lles evitará o "trastorno adicional" que lles supón ter que trasladarse á península para ser diagnosticados e tratados.

EVITARÁ VIAXES Á PENÍNSULA

Pola súa banda, o presidente de Melilla, Juan José Imbroda, considera que "máis aló da contía o importante é o xesto" da Fundación Amancio Ortega, á vez que tamén celebrou o impulso que o Goberno vai dar ao Hospital Universitario de Melilla, que reiniciará as súas obras antes de que finalice este ano.

Así mesmo, apuntou Montserrat, tamén se finalizará a obra do Centro de Saúde Este 'Polavieja' en Melilla e porase en marcha a licitación do Centro de Saúde 'El Tarajal' en Ceuta.

A aposta do Ministerio de Sanidad por seguir mellorando a asistencia sanitaria en ambas as cidades queda patente no incremento do orzamento destinado a INGESA que ascende a 240,4 millóns de euros.

Con esta partida poderanse continuar cos proxectos de innovación, mellorar os equipamentos e programas informáticos, como a extensión da receita electrónica a Atención Especializada e aumentar o persoal nun 4,75 por cento, sendo o maior incremento na historia deste organismo.