Alumnos de Galicia, Sevilla, Burgos e Murcia, gañadores do XI edición de 'Si eres original, eres de libro'

Alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e de Bacharelato de Galicia, Sevilla, Burgos e Murcia foron os gañadores do XI edición do concurso nacional de mozos investigadores 'Si eres original, eres de libro', enmarcado no programa educativo 'Es de libro' de Cedro. O concurso ten o obxectivo de pór en valor o libro, a creación e os dereitos de autor nas aulas.

O xurado, que recoñece os traballos de investigación máis orixinais e respectuosos cos dereitos da propiedade intelectual na súa categoría, formárono a bioquímica Margarita Salas; os escritores Juan Kruz Iguerabide e Ramón Acín; a catedrática Margarita Prado; o economista Ramón Tamames; o director da Fundación SM, Javier Palop; o filósofo Javier Sábada; o editor e vicepresidente de Cedro, Pedro de Andrés; e a escritora e presidenta de CEDRO, Carme Rise.

O seis traballos gañadores do concurso foron 'Magnesio, un buen metal de sacrificio', do Colegio Plurilingüe San José - Josefinas (Ourense) e 'Estudio del Homing de a patella ssp. en la ría de Vigo', do Colexio Plurilingüe Alborada (Vigo), no primeiro ciclo de ESO; 'The room bottom', do Colegio Jesús-María (Burgos) e 'Conductas de adicción e ingesta en Meriones unguiculatus. Aproximación fisiológica', do IES Castillo de Cote (Montellano, Sevilla), en segundo ciclo de ESO; e 'Inclusión de conductas sostenibles en el hogar mediante la domótica', do IES Mediterráneo (Cartagena, Murcia) e 'Ayudas tecnológicas basadas en Arduino: Dispositivo detector de caídas', do IES San Isidoro (Los Dolores, Cartagena), na categoría de Bachillerato.

Os traballos tiñan que realizarse en grupos de entre dous e catro alumnos, e estar coordinados por un profesor. Para a redacción das investigacións, os alumnos podían utilizar calquera das linguas oficiais do país e debían presentar as súas creacións en plataformas dixitais.

Os gañadores recollerán os seus premios, dotados cun cheque regalo por valor de 60 euros para a adquisición de libros do Grupo SM e unha tablet dixital, o próximo 14 de xuño.

Así mesmo, os profesores recollerán un cheque regalo de 100 euros para libros do Grupo SM e unha tableta dixital, e os centros escolares serán obsequiados cun cheque de 300 euros para a dotación de libro da mesma editorial para a súa biblioteca.

Nesta edición, inscribíronse un total de 2.292 alumnos e profesores, organizados en 641 grupos de traballo. Desde a posta en marcha do concurso, participaron 29.738 alumnos e 3.200 profesores de toda España.

O proxecto 'É de libro', que se desenvolve coa colaboración da Fundación SM, acompaña á comunidade educativa nos seus procesos de alfabetización na xestión da información dentro da aula e a aplicación da tecnoloxía nos procesos de aprendizaxe.