Consello.- A Xunta autoriza un novo parque eólico en Ortigueira (A Coruña), con seis aeroxeradores

O Consello da Xunta deu luz verde á instalación dun novo parque eólico no municipio coruñés de Ortigueira, que suporá un investimento de 22,8 millóns de euros e contará cunha potencia de 18 megawatios a través de seis aeroxeradores.

Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Diso informou en rolda de prensa o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e apuntou que este parque alcanzará unha produción aproximada de enerxía anual duns 60.000 megawatios/hora.

Con esta concesión a Norvento, son 25 os parques do concurso eólico da Xunta que foron aprobados, segundo datos do Goberno autonómico.

Adicionalmente, este xoves deuse o visto e prace ao investimento de 1,3 millóns de euros para "modernizar" e "mellorar" a imaxe do pequeno comercio galego.

Para iso, a Xunta habilitará unha nova convocatoria de axudas de ata 16.000 euros e o 50 por cento do investimento. Ademais, uns 200 comerciantes poderán acceder á xestión profesional das súas redes sociais a través de 20 mozos que se están formando para iso.

En paralelo, actívase a segunda edición dos premios 'Smart Commerce', para pór en valor o traballo dos comerciantes.

PROGRAMA REACCIONA

Así mesmo, Feijóo avanzou unha nova convocatoria do programa Reacciona, pensado para "acompañar" ás empresas galegas no cambio do seu modelo produtivo para "mellorar a súa produtividade".

O investimento da Xunta alcanzará os dous millóns de euros e, segundo os cálculos dados a coñecer polo presidente, permitirá desenvolver uns 500 proxectos de mellora de xestión empresarial.

Por último, o Consello da Xunta autorizou o investimento dun millón de euros para "mellorar a seguridade viaria" no nó de Sanguiñeda, no concello pontevedrés de Mos.