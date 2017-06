Abanca alegou á comisión das caixas que motivos legais lle impiden dar os datos sobre a indemnización de Méndez

Abanca alegou ante a comisión parlamentaria de investigación das antigas caixas de aforro que motivos legais lle impiden facilitar a información que se lle requiría sobre a indemnización do exdirector xeral de Caixa Galicia, José Luís Méndez.

Francisco Botas e Juan Carlos Escotet (Abanca) | Fonte: Europa Press

O banco apelou, en concreto, á lei de ordenación, supervisión e solvencia das entidades de crédito (de 2014) e á lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (de 1999).

Argumentou que non pode obviar as obrigacións de reserva e confidencialidade que lle impoñen estas leis porque estaría a incorrer en infraccións ante as autoridades competentes e ante terceiros.

Este mércores, o BNG cualificou de "intolerable" a actitude "obstrucionista" da dirección de Abanca, polo escrito que remitiu á comisión das caixas comunicando "a súa negativa" a facilitar a documentación solicitada polo propio Bloque. Os nacionalistas anunciaron que pedirán á Mesa do Parlamento e á comisión que tomen "medidas".

Pola súa banda, fontes da entidade consultadas por Europa Press sinalan que Abanca xustificou esta negativa no referido imperativo legal. "Nin neste caso nin en ningún outro podemos facilitar esa información", destacan. Só poderían facelo, segundo engaden, no caso de que fose unha instancia xudicial a que a solicitase.