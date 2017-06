O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, recalcou este xoves de que non había a obrigación de informar de "unha resolución xudicial" ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e tras defender a actuación policial e da Delegación ante os disturbios rexistrados o martes na capital galega, subliñou que "todas" as administracións deben "cumprir a lei".

"Por centrar un pouco o tema, o que había era unha okupación ilegal dunha propiedade privada; os propietarios seguiron o procedemento establecido e como consecuencia, houbo un xuíz que ditou un auto no que ordenaba o desaloxo", esgrimiu, antes de incidir en que se actuou "de acordo con este auto xudicial".

Xa pola tarde, esgrimiu que se convocou "unha manifestación ilegal" e que, ademais, esta foi "tremendamente violenta".

Nela, apuntou que participaron "unha serie de persoas" e que un grupo estaba integrado por individuos que ían "encapuchados" e que actuaron "violentamente" ante a Policía Nacional.

Engadiu que esta actuou "de forma proporcionada e congruente" coa finalidade "de garantir a orde pública" e, sobre todo, de "protexer aos cidadáns e os bens de carácter público", así como para evitar que se producisen "outras circunstancias".

"CUMPRIR A LEI"

"Estes son os feitos. Non hai máis. A Policía actúa baixo criterios de legalidade, como a Delegación, e creo que todas as administracións temos que actuar respectando a lei, a legalidade e as actuacións xudiciais", recalcou, antes de engadir que "calquera outra manifestación á marxe non é admisible nun Estado Democrático".

En canto ás queixas de Noriega, recalcou que non hai obrigación de informarlle deste tipo de pasos. "Desde cando a Policía informa, xa non ao alcalde de Santiago, senón a calquera outra autoridade que non sexa parte interesada dunha decisión xudicial?", preguntouse.

Devandito isto, indicou que a resolución se lle comunicou ao propietario e a Policía actuou conforme á legalidade.

"Non entendo a polémica, calquera outra cousa son fogos de artificio", reflexionou, antes de concluír que "todos", pero especialmente quen teñen postos de "responsabilidade" nas administracións deben velar porque se "cumpra a lei, protexer aos veciños e evitar os altercados".