O SUP pide que os axentes que participaron no dispositivo do martes en Santiago sexan condecorados

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicitou que os axentes que participaron no dispositivo do pasado martes en Santiago sexan condecorados polo "excelente traballo realizado" durante os disturbios rexistrados no Centro histórico da capital galega, onde "a pesar" de contar "cun número reducido de efectivos prestaron un excelente servizo á sociedade".

A través dun comunicado emitido este xoves, o SUP reclamou que os axentes da Policía Nacional que participaron no dispositivo "reciban unha recompensa" e que esta "leve a cabo na cidade onde ocorreron os feitos".

Na tarde do pasado martes, unha manifestación en protesta polo desaloxo dun edificio okupado na Algalia de Arriba usado como centro social nos últimos anos derivou nuns enfrontamentos entre algúns dos participantes na marcha e a policía, que cargou e disparou bólas de goma para dispersar aos asistentes.

"O grupo de 60 persoas que encabezaba a protesta, empregando tácticas de guerillas urbanas, vestindo pasamontañas, cargaron directamente contra os membros do VIII Unidade de Intervención Policial (UIP)", sinala o comunicado do SUP.

Así, denuncian que os manifestantes, que empregaron "portas de mobles de cociña" como "escudos", actuaron con "unha agresividade brutal" contra os "funcionarios actuantes" ao arroxar "botellas", "petardos", "grandes pedras das vías do tren" e "ata un cóctel incendiario"

Deste xeito, o SUP defende que os axentes realizaron "unha intervención exemplar" nuns altercados que, segundo o sindicato, saldáronse con "un detido e seis policías feridos, dos cales, actualmente cinco permanecen de baixa laboral a consecuencia das lesións sufridas".

Por último, sinala que a Delegación do Goberno, o Xefe Superior de Policía e a Comisaría Local de Santiago xa foron informados da petición de condecoración para os axentes.