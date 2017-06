As matriculacións de coches aumentan un 3,44% en maio en Galicia, ata 3.455

As matriculacións de vehículos aumentaron un 3,44% en maio en Galicia con respecto ao mesmo mes do ano anterior, de modo que se situaron en 3.455 operacións, segundo os datos das asociacións de referencia do sector (Anfac, Faconauto e Ganvam).

Venda de coches | Fonte: Europa Press

Deste xeito, no que vai de ano, as vendas de coches rexistran un lixeiro repunte, do 0,59%, ata as 16.802 matriculacións na comunidade galega.

Por provincias, no quinto mes do ano, Lugo e Ourense anotáronse crecementos do 23,03% e do 13,66%, respectivamente, con 438 e 391 vendas.

Mentres, na Coruña practicamente non houbo variación nas matriculacións de coches, con 1.498; e Pontevedra experimentou un descenso do 1,23%, ata 1.128.

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, as matriculacións de vehículos ascenderon a 126.411 unidades en maio, o que supón un incremento do 11,2% con respecto ao mesmo mes do exercicio anterior.

As asociacións cualifican de notable o incremento das vendas nas canles de empresas e alquiladores, circunstancia que impulsou ao conxunto do mercado e explica en boa parte a subida de dobre díxito no conxunto das matriculacións.

No cinco primeiros meses do ano, o mercado de turismos rexistrou 535.697 matriculacións, o que representa unha subida do 7,3% con respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

Ata maio, son tamén as empresas e alquiladores os dous segmentos que lideran o crecemento, mentres que o mercado de particulares mostrouse menos activo, cun incremento das matriculacións de apenas o 2,1%.

Anfac, Faconauto e Ganvam indican que, a pesar do comportamento "aceptable" durante o cinco primeiros meses do ano, aínda non se recuperaron as cifras anteriores á crise.

Por canles, o de particulares, cun total de 54.645 matriculacións, rexistrou en maio unha progresión do 6%, algo menos da metade da rexistrada na canle de empresas e un terzo da obtida polo de alquiladores.

No acumulado anual, as matriculacións de particulares entre xaneiro e maio ascenderon a 247.954 turismos, o que supuxo un crecemento de apenas un 2,1%.

As asociacións consideran que este "estancamento" entre os particulares responde a que os usuarios "seguen botando en falta un programa de estímulos que os animen a cambiar o seu vello coche por outro novo, máis seguro e máis respectuoso medioambientalmente".

Pola súa banda, a canle de alquiladores, rexistra 40.249 matriculacións en maio, un 18% máis que no mesmo mes do exercicio anterior, "sen dúbida" grazas aos bos resultados do sector turístico no primeiro cuadrimestre, sinala a nota de prensa. No cinco primeiros meses do ano, realizáronse 141.432 matriculacións, o que supuxo un incremento do 12,5%.

En canto á canle de empresa, alcanzou un rexistro de 31.517 unidades, cun 12,4% de crecemento en maio pasado respecto ao mesmo mes de 2016. No acumulado do cinco primeiros meses de 2017, as empresas non alquiladoras matricularon 146.311 unidades, cun crecemento do 11,7%.

"Un clima económico xeneral favorable está a contribuír a que as compañías cambien ou amplíen as súas frotas. En moitos casos estas son operacións que tiñan pendentes desde hai tempo xa que, nos anos máis duros da crise, víronse obrigadas a reducir as súas frotas ou a ampliar os prazos previstos de renovación", indica a nota.

VALORACIÓNS DAS ASOCIACIÓNS

O director de comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, sinala que o mercado de particulares "segue mostrando unha preocupante tendencia ao estancamento", algo do que desde o sector vén avisando desde "hai xa moitos meses".

"Sen dúbida as cifras de negocio obtidas polo sector turístico nos primeiros meses do ano, e unhas boas perspectivas para o exercicio 2017, impulsaron estes rexistros. De igual maneira, o crecemento de dous díxitos logrado pola canle de empresas impulsou notablemente as cifras globais de matriculacións no mes de maio", engade.

Para o director xeral de Ganvam, Tomás Herrera, "o vento económico sopra a favor" do mercado español e "fai que continúe crecendo por encima das 100.000 unidades mensuais".

"Con todo, aínda que a recuperación parece unha realidade tanxible a nivel macro, o peto das familias aínda se resente, tendo en conta que a clase media estreitouse e máis de tres millóns de persoas viron minguados os seus ingresos nestes últimos anos", indica.

"Por esta razón, urxe a posta en marcha de estímulos que faciliten o cambio de coche aos particulares que ven obrigados a conducir un vehículo antigo. Aínda que é verdade que os orzamentos xerais inclúen unha partida de 50 millóns destinada a mobilidade sustentable, o certo é que se trata dunha cantidade moi pequena para lograr o ambicioso obxectivo de rexuvenecer un parque con máis de oito millóns de vehículos de máis de quince anos e preto de dous con máis de vinte", engade.

FACONAUTO

Para o presidente da patronal de concesionarios Faconauto, Jaume Roura, "o crecemento das matriculacións en maio só pódese cualificar de testemuñal. O mercado segue dando mostras de esgotamento e, de novo, volveuse a salvar polas canles de empresas e de rent a car, que ademais se viron impulsados, a última hora, polas 'matriculacións tácticas'".

"A actividade comercial dos puntos de venda foi apoiada, un mes máis, por un forte esforzo promocional realizado polas marcas e polos propios concesionarios, que non foi suficiente para mellorar as matriculacións de maneira ostensible", indica.