A Universidade e o Concello de Vigo inician un proxecto para conservar o xacemento romano de Sobreira

A Universidade de Vigo (UVigo) e o Concello olívico puxeron en marcha o proxecto 'Galtfish', dotado con 12.000 euros, polo que realizarán diversas actuacións para protexer e conservar os restos arqueolóxicos do xacemento romano de Punta Sobreira, na parroquia viguesa de Oia, que se atopa actualmente "ameazado con quedar totalmente destruído".

Segundo informou a universidade, esta vila romana sufriu erosións polo tempo e o uso do terreo como camiño de paso, pola construción dunha zona deportiva privada sobre boa parte da súa extensión, pola acción mariña, e polas posibles actuacións de furtivos en busca de restos arqueolóxicos, o que puxo en perigo a súa conservación.

Neste marco, o Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da UVigo, baixo a dirección de Adolfo Fernández, desenvolverán ata o vindeiro luns un traballo de escavación na zona, co fin de rexistrar pormenorizadamente os restos, datalos e restablecer o seu uso como lugar de paso protexéndoos para asegurar a súa conservación "durante o maior tempo posible".

A intervención consistirá nunha escavación na zona norte do xacemento --que é "a máis afectada pola erosión mariña e as accións antrópicas"-- para recoller mostras que permitan levar a cabo dataciones sobre a construción e o abandono da factoría, e sobre a súa estrutura e o seu uso, ademais de recoller a cultura material aínda conservada.

Pola súa banda, a segunda fase da intervención, que se prolongará ata o 9 de xuño, realizaraa unha empresa contratada polo Concello vigués, que se encargará do tapado dos restos e a adecuación da área como camiño de paso co fin de conservar e manter os restos durante o maior tempo posible e volver facer practicable o carreiro entre as dúas praias.

O xacemento romano de Punta Sobreira é unha factoría de salgadura similar a outras documentadas nas Rías Baixas. Consta dun tanque de salgadura --un morteiro de cuarzo que estaría recuberto por un morteiro de cal, hoxe perdido-- e tres muros paralelos de mampostería irregular; e non se descarta que durante estes traballos aparezan máis muros ou outros restos construtivos.