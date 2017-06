"Vivín o comisariado político do bipartito como funcionaria", así se expresou este xoves no Parlamento galego a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, en resposta a unha pregunta do BNG na Comisión de Medio Ambiente e nunha intervención na que se mostrou "moi orgullosa" de pertencer ao PP. "Vamos, só faltaba que non estivese orgullosa!", dixo.

Nesta comisión, o deputado do BNG Luís Bará preguntou que criterios seguiu a Dirección Xeral de Patrimonio Natural para elixir os proxectos a realizar en municipios coas axudas do período 2016-2017.

Aquí, Bará denunciou que técnicos dos servizos provinciais de Conservación dá Natureza "recibiron instrucións" para "refugar" proxectos con criterios "profesionais" mentres tiñan que tramitar outros que "xa foran denegados" en anteriores exercicios, pero que "agora parece que se queren facer pasar por proxectos dos servizos provinciais".

Respecto diso, o deputado nacionalista sostén que se tentou na provincia de Pontevedra facer pasar por propostas da Consellería de Medio Ambiente "dez proxectos realizados por concellos, algúns deles que fosen rexeitados na convocatoria do ano anterior", o que ve unha "cuestión moi grave".

Bará achaca isto a que Alberto Núñez Feijóo "deu a instrución clara" de "porse a traballar para as eleccións municipais" tras o "trompazo tremendo" de 2015, polo que cre que "non é nada novo que teñan comisariados políticos" e "utilicen á administración ao servizo dos seus intereses".

"CATRO ANOS 'JOROBADOS' CO BIPARTITO"

En resposta, Ana María Díaz sentenciou: "Non temos comisariados políticos, non sei se vostedes no bipartito adoitaban telos cando estaban na Xunta".

"Eu son funcionaria da Xunta e pasei catro anos 'jorobados' como funcionaria da Xunta naquel entón", afirmou, antes de engadir: "Son funcionaria de carreira e, si, vivín o comisariado político do bipartito como funcionaria".

Neste punto, mostrouse "moi orgullosa" de ser do PP, que "non é revanchista nin sectario". "Reto a que diga quen é o técnico que di que Ana María Díaz dixo que prevalecesen eses proxectos", aseverou.

UN TOTAL DE 33 SOLICITUDES APROBADAS DE 134

Ademais, Ana María Díaz informou de que houbo un total de 33 solicitudes aprobadas das 134 presentadas para axudas co fin de realizar actuacións en Rede Natura no período 2016-2017.

Así, asegura que esas solicitudes "non foron aprobadas baixo un criterio político", e relatou os nomes dos municipios con subvencións á fronte dos que están diversos partidos. "Non se mirou a cor política", resolveu.

De tal forma, apunta que a maioría dos municipios que quedaron fóra das axudas nunha orde de concorrencia competitiva foi porque "se esgotou o crédito orzamentario", xa que "a maior parte expuxeron actuacións elegibles" en Rede Natura.