O Supremo ratifica a condena ás autoras do crime do ancián de Chancelas, en Poio (Pontevedra)

O Tribunal Supremo confirmou a condena, con penas que suman máis de 42 anos de prisión para as dúas autoras do crime do asasinato do ancián ao que coidaban na parroquia de Chancelas, en Poio (Pontevedra), ao desestimar o recurso de casación interposto por unha delas, Rocío Gondar.

En concreto, a Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 22 anos de prisión a Albertina Táboas Fernández e a 20 anos e seis meses a Rocío Gondar, consideradas polo xurado popular culpables do asasinato do ancián.

A sentenza, na liña co veredicto, ratificaba que "a coautoría dáse xa desde o momento en que ambas as acusadas conveñen en dar morte a Secundino P. para despois executar ambas, efectivamente, a súa morte".

O fallo tamén declaraba nula e deixaba sen efecto a cláusula do testamento que a vítima ditara días antes do seu asasinato en favor de Albertina, a quen nomeara a súa herdeira universal.

Ademais, prohibía ás procesadas residir no municipio de Poio, onde habitaba a vítima, e acudir ao lugar de Chancelas por espazo de 27 e 25 anos, respectivamente.

Finalmente, as condenadas polo coñecido como 'crime de Chancelas' quedaban obrigadas a indemnizar "conxunta e solidariamente" en 80.000 euros aos dous fillos do octoxenario.

ARGUMENTOS DO RECURSO E DO SUPREMO

O recurso da defensa de Rocío Gondar incidía nun "quebrantamento de forma" ao denegar unha proba pericial consistente no recoñecemento da mesma por parte dun perito especialista en psiquiatría co fin de "realizar unha exhaustiva valoración" do seu perfil psicolóxico.

Aducía a defensa que era unha proba "absolutamente útil, pertinente, relevante e necesaria", xa que permitise probar que sufría trastornos de personalidade.

O Supremo replica que, para a petición dunha proba, non se debe ter en conta só o feito de que sexa "pertinente", senón que hai que valorar "tamén e singularmente a súa necesidade". "Máis aínda, a súa indispensabilidade no sentido de eventual potencialidade para alterar o fallo", recalca.

Respecto diso, esgrime que a acusada non tiña un historial clínico previo á comisión dos feitos en que constase que padecese algunha alteración ou anomalía psíquica que permitise auspiciar unha posible limitación da súa capacidade para comprender "a ilicitud da súa conduta".

Engade que profesionais do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga) ratificaron no xuízo que a acusada non padecía ningún trastorno previo aos feitos e que, con posterioridade aos mesmos, presentaba un trastorno depresivo "leve", non un trastorno de personalidade, remarcando que, aínda que o padecese, non influiría nos feitos.

Tamén incide en que a psiquiatra do centro penal da Lama non achegou no xuízo "datos relevantes sobre as consecuencias do trastorno histriónico de persoal, que era o que lembraba diagnosticarlle, nin achegou argumentos relativos a unha posible influencia na comisión dos feitos nin no grao concreto da súa imputabilidade".