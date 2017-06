Feijóo di que xa non hai caso Moix e agora hai apoiar ao fiscal xeral para atopar substituto

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que "xa non hai caso" Manuel Moix porque o que fose fiscal xefe Anticorrupción presentou a súa dimisión e engadiu que agora hai que apoiar ao fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, para que atope substituto.

Nunha entrevista en Onda Cero, recollida por Europa Press, Feijóo sinalou que Moix dera explicacións, unha vez que houbo unha "dúbida" sobre un cargo que "é xustamente o garante de que non se produzan actos ou condutas corruptas".

Ante o feito de que o fiscal xeral dixese que non había razóns para que Moix marchásese a pesar da súa vinculación cunha sociedade 'offshore' en Panamá, Feijóo sinalou que esa cuestión é "opinable" porque o seu pai deixou un inmoble aos seus fillos. Ao seu xuízo, se a alguén que ten un posto como este esíxeselle un nivel de ética superior ao que aconsellan as leis, "pois que se actúe en consecuencia".

Tras asegurar que el non forma parte do Poder Xudicial e non ten máis información que a ofrecida por Maza, ao que definiu como unha persoa "cabal e independente", o presidente galego insistiu en que "non hai caso" porque Moix xa presentou a súa dimisión irrevogable. "E imos apoiar ao fiscal xeral para que atope outro fiscal que cumpra co seu deber", apostilou.

DECLARACIÓN DE RAJOY POR VIDEOCONFERENCIA

Ante o xuízo do 'caso Gürtel', Feijóo afirmou que o feito de que Mariano Rajoy teña que declarar como testemuña na Audiencia Nacional "demostra que os xuíces son independentes e os políticos acatan as súas decisións".

Ao ser preguntado que mensaxe traslada á sociedade que un presidente do Goberno en activo teña que acudir a testificar por un caso de corrupción que afecta ao PP, sinalou que o Executivo está sometido ás leis e aos xuíces.

Neste punto, indicou que os xuíces "nalgunhas ocasións" aceptaron que se declare por videoconferencia e esta vez consideraron que non era "oportuno" aceptala. Con todo, dixo que deben "acatar" as súas decisións, tamén cando se acepta para outros dirixentes e impídese para Rajoy.

Feijóo afirmou que os xuíces teñen unha independencia protexida na Constitución e Rajoy "é o presidente que debe protexer a Constitución e someterse a ela". Por iso, reiterou que no ámbito xudicial os xuíces son os que mandan e os políticos acatan o que dispoñan.

ENCARCERAMENTO DE IGNACIO GONZÁLEZ

Despois de que o expresidente da Comunidade de Madrid estea en prisión polas presuntas irregularidades na xestión do Canal de Isabel II, organismo que presidiu, Feijóo admitiu que o feito de que un presidente autonómico estea no cárcere parécelle "o máis grave que hai".

Dito isto, subliñou que se un presidente meteu "a man na caixa e utilizou o seu posto para enriquecerse", desviando "fondos públicos", "a ese señor hai que xulgalo e condenalo".