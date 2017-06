Rural.- Unións Agrarias alerta dunha caída do 2% no consumo de leite

Unións Agrarias alertou dunha caída do 2,2% no consumo de leite, así como dun descenso do 2,6% na facturación do sector e un retroceso no prezo medio do 0,4%.

Nun comunicado con motivo do Día Mundial do Leite, este sindicato agrario lamenta que este retroceso non só se produce no leite líquido, senón en derivados como iogures e queixos.

Do mesmo xeito, denuncia que a recuperación de prezos de leite que "se fala desde a Consellería de Medio Rural, non só non chega a Galicia, senón que a brecha de prezos segue agrandándose", con explotacións "presas de prácticas inmorais dos primeiros compradores".

Ademais, lamenta a "fraude informativa" existente en supermercados no que se anuncia como "leite" elaborados realizados a base de soia e améndoa. Finalmente, urxe ao Ministerio de Agricultura a pór en marcha o decreto de identificación de orixe.