Un xulgado de Betanzos condena ao Popular a devolver 14.000 euros a unha familia tras anular o IRPH e a cláusula chan

Un xulgado anulou o IRPH como índice de referencia hipotecario dunha familia de Betanzos (A Coruña), xunto coa cláusula chan que contiña o seu préstamo hipotecario, e condenou á entidade financeira Banco Popular a devolver os intereses pagos de máis desde inicio do préstamo hipotecario, así como a utilizar un índice de referencia do 0,35%.

Diso informou o bufete Unive Avogados, que resalta, nun comunicado, que esta sentenza se suma a unha lista cada vez máis longa de pronunciamentos en contra deste índice abusivo.

Como consecuencia da decisión xudicial, o matrimonio de Betanzos puido recuperar máis de 14.000 euros "pagos indebidamente" desde o ano 2000, no que foi subscrita a hipoteca.

O Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, coñecido como IRPH, é un indicador utilizado polas entidades bancarias para calcular o tipo de interese variable que determina os intereses a abonar nos préstamos hipotecarios.

O bufete sinala que os afectados por este tipo de índice non foron informados previamente á subscrición do préstamo hipotecario de que se lles estaba aplicando un índice de referencia distinto ao comunmente utilizado no resto de préstamos --o Euribor-- e, para aqueles que si eran coñecedores de que se trataba doutro índice de referencia, as entidades presentáronllo como un "índice máis seguro e estable".