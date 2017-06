O portavoz do Grupo Socialista na Comisión Institucional da Cámara, Juan Díaz Villoslada, reclamou á Xunta que faga "todos os esforzos necesarios" para resolver as incidencias provocadas polo traslado do 112 á Estrada (Pontevedra).

Trasladouno tras unha visita institucional da Comisión que, remarca o PSdeG nun comunicado, tivo lugar este xoves.

O responsable socialista manifestou a súa "sorpresa" ante as explicacións dos responsables de Emerxencias do Goberno galego, que aseguran que "todo funciona con normalidade" a pesar das "incidencias" rexistradas.

Do mesmo xeito que fixo este xoves a deputada de En Marea Eva Solla, o parlamentario socialista tamén subliña que non se permitiu a entrada do comité de empresa durante a súa visita ás instalacións, "o que permitiría contrastar as explicacións dos responsables do servizo".

VISITA DA COMISIÓN INSTITUCIONAL

O responsable socialista participou, xunto con outros deputados, da visita da Comisión Institucional do Parlamento ao centro, na que foron atendidos polo director xeral de Emerxencias, Luis Menor.

Os deputados socialistas mantiveron, ademais, un encontro cos membros do comité de empresa ao final da visita.