O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, emprazou á Orde do Camiño de Santiago e á Academia Xacobea a ser "gardiáns activos do europeísmo".

"Os ideais da nosa cultura cívica non se defenden sós. Hai que alimentalos constantemente e protexelos", dixo, lembrando que a Europa política e económica ten que estar acompañada sempre "por unha Europa cívica, cultural e espiritual".

Nesta liña, afirmou que non se trata de "negar o malestar, a inquietude e o medo cando son reais, senón defender a tese" de que a democracia e Europa "son e serán sempre a mellor solución".