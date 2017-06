En Marea informou de que a Comisión de Cultura do Congreso, "a instancias" do deputado da súa formación Miguel Anxo Fernán Vello, aprobou "por unanimidade" emprazar ao Goberno a cumprir a Carta Europea de Linguas Minorizadas, "normalizando o galego" en ámbitos como o xudicial.

O deputado de En Marea explica, nun comunicado, que presentou unha emenda a unha proposición non de lei do PP, do mesmo xeito que ERC, relativa á Declaración do Día das Linguas Ibéricas, que foi aceptada polo Grupo Popular.

Nela demandábase que o Goberno español asuma a carta europea de linguas minorizadas e impulse o galego e o resto de linguas cooficiais.

No debate, Fernán Vello advertiu ao PP que "mal se iría" celebrando un Día das Linguas Ibéricas cando "unha delas sofre malos tratos por parte da Xunta, o galego".

Do mesmo xeito, emprazou ao Executivo central, "tan refractario ás linguas ibéricas", a deixar "o anticuado soño lingüista imperial centrado no castelán" e a celebrar "o plurilingüismo".