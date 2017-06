O Leyma prescinde de Tito Díaz

Había unha reunión programada para falar do futuro e Tito Díaz levaba un proxecto no maxín para a vindeira campaña. De xeito sorprendente, o club presidido por Juan Carlos Fernández Herrero comunicoulle que non contaba con el, que se podía buscar equipo. Foi o grande artífice do rexurdimento do básquet na cidade. Catro anos de constante crecemento, nos que Coruña gozou de ata tres play-offs de ascenso á ACB e nos que a afección conectou co equipo. Malia os logros alcanzados, o Básquet Coruña ven de anunciar que prescinde do técnico lucense Tito Díaz, de 59 anos, un emblema do básquet galego.



“Estoun un pouco en estado de shock. É un pouco desconcertante e moi triste para min, ter que acabar así de súpeto. Dixeron que querían un cambio de ciclo e que non contaban comigo, nada máis”, contou Tito Díaz na Radio Galega. O técnico lucense, que viaxou ata Coruña pensando que ía a unha reunión para falar do vindeiro curso, viuse sorprendido pola decisión do club. “Triste pero tamén orgulloso. Foron catro anos maravillosos, nos que o equipo foi medrando ano a ano, nos que conectamos coa afección, que se enganchou ao equipo”, sostén o adestrador lucense que, identificado co proxecto na Coruña, incluso se mostrou disposto a agardar a que o club perfilase o orzamento da vindeira campaña, pero non houbo ningunha opción.



Pola súa parte, o Básquet Coruña limitouse a anunciar a nova nas redes sociais, acompañada dun breve comunicado: “O club considera que remata un ciclo de catro anos moi satisfactorio para ambas as dúas partes, polo que quere amosar o seu agradecemento ao técnico pola súa intensa dedicación nas últimas catro tempadas, nas que o Leyma Coruña logrou crecer e consolidarse na segunda categoría do baloncesto estatal, disputando en tres ocasións -nas dúas últimas tempadas de xeito consecutivo- os playoff de ascenso á ACB”.



O club coruñés asegura que traballa xa na configuración do equipo para a vindeira campaña, pero o novo técnico terá a esixencia de cando menos igualar as prestacións do Leyma de Tito Díaz, que conseguiu extraer o mellor rendemento do seu plantel e meterse tres veces en catro anos nos play-offs de ascenso á ACB.

Tito Díaz celebra cos seus xogadores a vitoria contra a Breogán no quinto partido. | Fonte: @basquetcoruña