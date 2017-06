O PSG de Vero cae a penaltis

Non puido ser e outra volta, como no 2014, subcampioa de Europa. Se hai tres anos caeu co Tyresö sueco en Lisboa ante o Wolfsburgo alemán, na final de Cardiff neste 2017, o PSG de Vero Boquete caeu na quenda de penaltis (6-7) ante o todopoderoso Olympique de Lyon, que sumou a cuarta Champions ás súas vitrinas e certificou o triplete este curso: Liga, Copa gala e título europeo. Polo de agora, Vero Boquete terá que conformarse cunha Champions no seu currículo, a que gañou co FFC Frankfurt alemán no 2015.

Vero Boquete tenta controlar o balón ante o Lyon. | Fonte: @UWCL

Como hai quince días na final de Copa en Francia, o PSG caeu nos penaltis co Lyon. Vero Boquete non saiu no once titular, pero foi o primeiro troco das parisinas, entrando no campo no minuto57 e recibindo a ovación do Cardiff City Stadium, con 25.000 espectadores. Tralos 90 minutos de tempo regulamentario e os seis de engadido, 0-0 no marcador. Tralos 30 minutos de tempo extra, mantíñase o 0-0.

Na primeira quenda de penaltis, 4-4, e a futbolista compostelá que marcou o 5-4. Trala igualada 6-6, a meta polonesa do PSG Katarzyna Kiedrzynek errou a pena máxima, e o gol da porteira Sarah Bouhaddi deu a vitoria (6-7) o Olympique de Lyon.

Con 30 anos, a futbolista compostelá aínda ten un ano máis de contrato co PSG, pero o equipo francés non disputará a vindeira edición da Champions, tras quedar este ano terceiras na súa Liga. O vindeiro reto de Vero Boquete será a Eurocopa coa selección española, do 16 xullo ao 6 de agosto en Holanda.