A V edición de 'No bico un cantar' reunirá un coro duns 500 nenos en Mondoñedo para cantar a cinco dos seus poetas

A quinta edición do proxecto de música e poesía 'No bico un cantar' terá lugar este ano no municipio lucense de Mondoñedo este 2 de xuño na Praza da Catedral.

Este evento reunirá un coro infantil formado por preto de 500 nenos procedentes de diversos conservatorios profesionais e escolas de música de toda Galicia, que cantarán os poemas de cinco poetas mindonienses.

Estes autores serán: Álvaro Cunqueiro, Noriega Varela, Manuel Leiras Pulpeiro, Aquilino Iglesias Alvariño e Xosé Díaz Jácome. A cita suporá a estrea da versión dos poemas 'Neniae' e 'Non ou sei!', musicados polo compositor Nico Casal.

Á presentación da quinta edición deste proxecto acudiron o presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares; o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; a alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, e o director artístico do concerto, Maximino Zumalave.

Villares explicou que esta é "unha actividade que trata de unir música e poesía". Así mesmo, asegurou que a localidade lucense merece unha visita "este día e outros días do ano".

A alcaldesa de Mondoñedo destacou a "importantísima achega" que fixo o municipio que rexe á cultura galega. Candia tamén subliñou a importancia de implicar aos mozos neste tipo de actos.

PRODUTO "DUNHA ALTÍSIMA CALIDADE"

Na mesma liña expresouse o director artístico do concerto, Maximino Zumalave, quen opinou que é "moi interesante xuntar música e poesía" e que é "moi bonito" que "rapaces de entre 8 e 14 anos gocen da nosa cultura". "A música, ás veces, di algo máis do moito que xa di a literatura", engadiu.

Pola súa banda, Román Rodríguez aplaudiu o esforzo e a dedicación dos conservatorios e os seus estudantes, que se plasma nun produto "dunha altísima calidade".

QUINTA EDICIÓN

Este proxecto, nomeado por unha frase de Curros Enríquez, celebra este ano a súa quinta edición. 'No bico un cantar' naceu en 2013 --da man do Consello da Cultura Galega e a Consellería de Cultura e Educación-- co obxectivo de dar a coñecer a poetas galegos desde un punto de vista máis musical.

No ano en que se creou cumpríase o 150 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, que foi a protagonista nun concerto que tivo lugar en Compostela en San Domingos de Bonaval. As seguintes edicións tiveron lugar en Celanova (Ourense), Arousa (Pontevedra) e Cangas (Pontevedra).