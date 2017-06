Identificados tres individuos por increpar e insultar a policías en Lugo

Axentes da Policía Local de Lugo trasladaron á Comisaría do Corpo Nacional de Policía, a efectos de identificación, a tres individuos de etnia xitana por increpar e insultar a efectivos policiais no exercicio da súa función.

Segundo informou a Policía Local, os feitos sucederon na tarde do 1 de xuño cando, sobre as 18,50 horas, dous axentes de mobilidade dispúñanse a corrixir infraccións de tráfico na rúa Montefaro, á altura da entrada ao parque da Milagrosa.

As mesmas fontes relataron que as axentes foron rodeadas por varios individuos que "as increpaban e proferían insultos, así como interferían o exercicio das súas funcións".

Ao lugar desprazáronse varios vehículos patrulla da Policía Local, que foron recibidos polos citados individuos "con insultos e improperios".

Por iso, ante a situación os policías solicitaron a estes a súa identificación, ao que se negaron, polo que foi necesario o seu traslado á Comisaría do Corpo Nacional de Policía, onde foron identificados.

Por estes feitos formuláronselles denuncias ao amparo da Lei 4/2015 de 30 de marzo, segundo concretou a Policía Local de Lugo.