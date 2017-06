Achan morto nun río de Lalín (Pontevedra) ao nonagenario desaparecido desde o xoves

O cadáver dun home de 92 anos de idade desaparecido desde o xoves foi localizado nun río na mañá deste venres nun río de Lalín (Pontevedra).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o home, veciño da Avenida de Buenos Aires, levaba desaparecido desde o mediodía do xoves, cando saíu de casa para ir comer cun amigo.

O corpo foi localizado por efectivos de emerxencia nunha zona rochosa na contorna da Borralla. Preto de alí tamén atoparon a última hora da tarde do xoves o vehículo do home.

Unha das súas coidadoras contactou co 112 Galicia ás 19,30 horas do xoves para dar a voz de alarma. Segundo indicou, o nonagenario marchouse coa súa furgoneta e aínda non regresara.

O persoal do 112 Galicia alertou da desaparición aos Bombeiros de Ou Deza e aos GES de Padrón e de Lalín. Tamén se informou á Policía Local e á Guardia Civil.

No operativo tamén participou durante a tarde do xoves unha unidade canina do GES de Padrón (A Coruña).