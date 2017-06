Traballadores de Alcoa na Coruña secundan o seu segundo día de folga en demanda dun convenio

Traballadores da planta de Alcoa na Coruña secundan a súa segunda xornada de folga en demanda dun convenio colectivo nunha protesta que comezou ao seis da mañá deste xoves e que se prolongará ata a mesma hora do domingo.

Folga do comitñe de Alcoa na Coruña | Fonte: Europa Press

Segundo o comité de empresa, con excepción dos servizos mínimos, o seguimento da folga é "total", sinalou a Europa Press o seu presidente, Juan Carlos López Corbacho.

Como fixeron tamén na xornada deste xoves, os traballadores concentráronse ante as instalacións e colocaron unha barricada con queima de pneumáticos.

SEN ACHEGAMENTO DE POSTURAS

O presidente do comité de empresa manifestou que na tarde do xoves mantiveron reunión coa empresa, aínda que "sen avance nas posturas", precisaron. En concreto, os traballadores reclaman a firma dun novo convenio colectivo tras acabar a vixencia do mesmo a finais do ano 2015.

A representación sindical acusa á empresa de manter unha situación de "bloqueo" e de vincular o convenio ao sistema de poxa eléctrica. Ademais, denuncia que se expoñen subidas salariais "que non chegan ao IPC" para un persoal agora integrado por 370 traballadores.