A sinistralidade viaria aumenta un 75% en maio en Galicia, ao pecharse con 7 mortos en 7 accidentes, tres vítimas máis

A sinistralidade viaria aumentou un 75 por cento en maio en Galicia, ao pecharse o mes con sete falecidos en sete accidentes de tráfico, fronte ao catro vítimas en catro sinistros no mesmo período de 2016.

Así se reflicte nos datos facilitados este venres pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT), recollidos por Europa Press, que sitúan á provincia de Lugo co maior aumento, de ningunha a catro vítimas mortais en catro sinistros.

Mentres, na provincia de Pontevedra mantéñense os mesmos datos que o ano pasado, dous falecidos en dous accidentes, así como na da Coruña, un falecido nun sinistro.

Na única provincia na que descendeu a sinistralidade foi na de Ourense, na que se pasou dun morto nun accidente en maio de 2016 a ningunha vítima.

O balance da DXT apunta que do sete accidentes mortais contabilizados no mes de maio, cinco debéronse a saídas de vía, un a un atropelo e outro a un envorco.

Dous das vítimas mortais eran menores de 25 anos; tres delas situábanse entre os 36 e 45 anos; outra, entre os 56 e 65; e outra era maior de 65, segundo os datos difundidos pola DXT.

CINCO MESES

No que vai de ano, ata maio faleceron 31 persoas en 28 accidentes de tráfico, fronte ás 38 vítimas en 37 sinistros do mesmo período de 2016, o que supón un descenso do 18,4 por cento no número de persoas mortas e unha caída do 24,3%, no de incidentes.

O número de vítimas mortais descendeu nas provincias de Ourense --de dúas a unha--, Pontevedra --de 10 a 8-- e Lugo, --de 12 a 8--, mentres que se mantivo igual na da Coruña --14 falecidos--.