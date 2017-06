O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia sobe en maio en 6.836 persoas, un 0,71%

O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia subiu en maio en 6.836 persoas en relación co mes anterior, o que supón un aumento do 0,71%. Deste xeito, o total situouse en 971.305 persoas anotadas.

Son datos do Ministerio de Emprego, que reflicten tamén que o número de persoas anotadas na comunidade galega creceu en maio un 2,33% fronte ao mesmo mes do ano pasado, o que supuxo 22.125 persoas máis.

A nivel nacional, a Seguridade Social gañou en maio unha media de 223.192 afiliados (+1,2%), o seu mellor dato neste mes dentro da serie histórica e o maior incremento en calquera mes desde xullo de 2005. Ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados situouse en 18.345.414 cotizantes.

En Galicia, no réxime xeral foron 735.180 os anotados, mentres que no de autónomos esta cifra situouse nos 215.156. No réxime do Mar contabilizáronse, en maio, 20.969 afiliados.

Do total de apuntados ao réxime xeral, 5.285 persoas estano no agrario; mentres que 27.596 déronse de alta no ámbito de servizos do fogar.

POR PROVINCIAS

Por provincias, o maior incremento intermensual deuse en Pontevedra, ao contabilizar 3.386 afiliados máis que en abril (un 1,02% máis); seguida pola Coruña, con 2.281 anotados máis (un 0,55%). Por detrás, en Lugo apuntáronse 607 persoas máis en maio (un 0,51%) e en Ourense rexistráronse outras 562 (un 0,56% máis).

Así mesmo, dos 735.180 afiliados totais ao réxime xeral, o maior número atópase na Coruña, con 324.310; seguida de Pontevedra, con 254.104; Lugo, con 81.934; e Ourense, con 74.833 afiliados.

En canto ao número de autónomos, A Coruña tamén se sitúa á cabeza con 86.976. Despois atópanse Pontevedra, con 67.315; Lugo, con 35.545; e Ourense, con 25.320 autónomos afiliados.

Os apuntados ao réxime de Mar sumaron 13.677 na provincia de Pontevedra; seguida da Coruña, con 5.746; e Lugo, con 1.547 persoas anotadas.