As execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas en Galicia caen un 25% no primeiro trimestre

O número de execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas baixaron un 25% no primeiro trimestre en Galicia en relación co mesmo período do ano anterior, ao situarse en 108 (eran 144 un ano antes), segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta cifra de 108 certificacións por execucións hipotecarias iniciadas e inscritas na Comunidade galega no primeiros tres meses de 2016 refírese a vivendas de persoas físicas, pero sen discriminar entre as que son habituais ou non, xa que o INE non ofrece este dato por comunidades autónomas (si para o conxunto estatal).

Neste sentido, esas 108 execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas son unha máis que as do último trimestre de 2016, no que houbo 107.

O obxectivo principal desta estatística é ofrecer trimestralmente o número de certificacións de execucións hipotecarias iniciadas e inscritas nos rexistros da propiedade durante o trimestre de referencia. Estatística lembra que non todas as execucións de hipoteca terminan co lanzamento (desafiuzamento) dos seus propietarios.

VIVENDAS DE PERSOAS XURÍDICAS

No tocante a persoas xurídicas, houbo 196 execucións hipotecarias no primeiro trimestre deste ano, o que se traduce nun incremento do 176% respecto ao mesmo período de 2016, cando foron 71, e unha forte subida desde as 31 do último trimestre do ano pasado.

Se se suman as execucións de vivendas de persoas físicas e xurídicas arroxan un total de 304, o que dá lugar a un incremento do 41% desde as 215 dun ano antes.

En base ao criterio do estado da vivenda, a inmensa maioría das execucións hipotecarias foron sobre vivenda usada (284), fronte á nova (20).

FINCAS

Sobre o total de fincas, as execucións hipotecarias aumentaron un 43,5% en taxa interanual, desde 473 no primeiro trimestre de 2016 a 679 no primeiros tres meses deste ano. No último trimestre de 2016 foron 296.

Desas 679 fincas, a maioría foron urbanas (653) e o resto rústicas (26). Entre as 653 urbanas, 304 son vivendas, 19 solares e 330 correspóndense á categoría doutras urbanas.

DATOS ESTATAIS

O número de execucións hipotecarias sobre vivendas habituais situouse en 4.274 no primeiro trimestre, cifra un 7,7% inferior á do trimestre anterior e un 30,6% por baixo da do mesmo período de 2016.

No primeiro trimestre iniciáronse 17.000 execucións hipotecarias, un 6,1% menos que no trimestre anterior e un 12,1% menos en taxa interanual. Delas, 16.169 afectaron a fincas urbanas (onde se inclúen as vivendas) e 831 a fincas rústicas.

As execucións hipotecarias sobre fincas urbanas diminuíron un 6,3% en relación ao trimestre anterior e un 11,1% respecto ao primeiro trimestre de 2016.

Dentro das fincas urbanas, 9.153 execucións corresponderon a vivendas, un 7,9% menos en taxa intertrimestral e un 19,1% en termos interanuais, e delas 5.530 eran execucións sobre vivendas de persoas físicas, un 8,9% menos que no trimestre anterior (-30,1% interanual).

Dentro das vivendas, as execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas sumaron 5.530 no primeiro trimestre, o que supón un descenso do 8,9% respecto ao trimestre anterior e un 30,1% por baixo do mesmo período dun ano antes. Delas, 4.274 son vivendas habituais de persoas físicas e 1.256 non son residencia habitual dos propietarios.

Pola súa banda, as execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas xurídicas totalizaron 3.623 entre xaneiro e marzo, un 6,4% máis que no mesmo período de 2016.

Segundo o INE, só o 0,02% das vivendas familiares existentes en España (18.500.000) iniciaron unha execución hipotecaria durante o primeiro trimestre deste ano. As execucións hipotecarias sobre vivendas concentraron o 53,8% do total de execucións hipotecarias no primeiro trimestre deste ano.

O 25,1% do total de execucións hipotecarias foron vivendas habituais de persoas físicas, o 21,3% correspondeu a vivendas de persoas xurídicas e o 7,4% a outras vivendas de persoas físicas.

Pola súa banda, as execucións hipotecarias doutras urbanas (locais, garaxes, oficinas, trasteiros, naves, edificios destinados a vivendas, outros edificios e aproveitamentos urbanísticos) representaron o 37,1% do total.

O 12,6% das execucións hipotecarias no primeiro trimestre foron sobre vivendas novas e o 87,4% sobre usadas. Así mesmo, o número de execucións hipotecarias sobre vivendas novas diminuíu un 23,2% en taxa anual e o de usadas baixou un 18,5%.