A CIG-Ensino esíxelle a Consellaría que publique as listas das persoas admitidas nas oposicións

A Consellaría de Educación continua sen publicar a relación de persoas admitidas e excluídas nas oposicións de ensino, cando só falta 22 días para que comecen as probas, “e menos tempo para que se realicen as probas específicas de coñecemento de galego e de castelán”.

Exames de oposicións en Silleda | Fonte: actualidad.es

Nun comunicado, o sindicato esíxelle á Xunta que a Consellaría de Educación publique “de xeito inmediato” as listas coas persoas admitidas e excluídos. “Non ten xustificación que a estas alturas a Consellaría de Educación non teña publicado a relación das persoas admitidas e excluídas, cando si se apresurou a publicar unha nota de prensa con número de matriculados e sen embargo os propios afectados non saben se a súa matrícula foi aceptada ou non”, apunta.

Tribunais

Así mesmo a CIG-Ensino tamén demanda que, unha vez feito o sorteo dos tribunais, se conformen canto antes. “Mentres non se nomeen os presidentes non se sabe onde actuar e o profesorado non sabe a onde se vai ter que desprazar para facer as probas o que mesmo pode ocasionar problemas de hospedaxe”, indica.

Neste sentido, destaca que as persoas que saíron escollidas no sorteo dos tribunais e que teñen causa xustificada para renunciar, ao non estar conformados aínda, tampouco saben se a súa solicitude vai ser aceptada ou non.