(AMP)Paro.- O paro diminúe en 4.991 persoas en maio en Galicia e baixa dos 200.000 desempregados

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) reduciuse en maio en Galicia respecto de abril en 4.991 persoas, un 2,44% (por baixo da media estatal), ata as 199.638 persoas, segundo os datos que publica este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Paro | Fonte: Europa Press

En taxa interanual, en relación co mesmo mes de 2016, na comunidade galega contabilízanse 20.826 desempregados menos, o que representa unha baixada do 9,45%.

A diminución de abril a maio en Galicia é a cuarta menor por comunidades en termos relativos, só por encima das de Canarias (-1,31%), País Vasco (-2,02%) e Comunidade Valenciana (-2,4%). En números absolutos, é a décima caída, por detrás das de Andalucía (-23.095), Cataluña (-16.261), Madrid (-9.908), Comunidade Valenciana (-9.898), Castela-A Mancha (-8.013), Baleares (-6.865), Castela e León (-5.775), Estremadura (-5.745) e Rexión de Murcia (-5.118).

Por provincias, o desemprego na comunidade galega baixou en todas elas en maio, lideradas polo descenso de Lugo (-3,11%), que sitúa o seu total en 19.874 persoas sen un posto de traballo. Seguíronlle os de Pontevedra (-2,51%), ata 79.346; A Coruña (-2,42%), ata 77.833; e Ourense (-1,66%), ata 22.585.

Deste xeito, o catro provincias acumulan no último ano caídas de en torno ao 10%: un 9,69% en Ourense, un 9,48% en Pontevedra, un 9,46% en Lugo e un 9,34% na Coruña.

Os 199.638 parados galegos distribúense entre 111.638 mulleres e 88.000 homes. Son, en global, 9.922 menores de 25 anos e 189.716 do resto de idades.

CAE EN TODOS OS SECTORES

Os desempregados reducíronse en todos os sectores de actividade, sobre todo nos servizos, con 3.126 persoas menos en paro, ata 131.594. O retroceso na construción foi en 1.119 parados, ata 20.460; mentres que na industria contáronse 615 menos, ata 23.108; e en agricultura 135 menos, con 7.386.

Si subiu, aínda que moi lixeiramente, en catro desempregados, o número que se atribúe ao colectivo sen emprego anterior, que suma 17.090 persoas sen emprego. Deles, 1.306 son menores de 20 anos, 2.898 teñen entre 20 e 24 e 2.149 entre 25 e 29. Ata 3.691 están entre os 30 e os 44 anos e 7.046 superan esa idade. Son 5.722 homes e 11.368 mulleres.

En canto ao paro entre estranxeiros, afecta a 10.479 persoas, 212 menos que en abril (-1,98%), e 492 menos que no cuarto mes do ano anterior (-4,48%). Trátase de 4.385 persoas procedentes de países comunitarios e 6.094 extracomunitarios. En total, correspóndense con desempregados do sector servizos (5.860), sen emprego anterior (2.357), da agricultura (838), construción (782) e industria (642).

DESCENSO DOS DEMANDANTES NON OCUPADOS

Mentres, continúa en Galicia o descenso dos demandantes de emprego non ocupados, que alcanzan os 213.181, pero son 5.324 menos que no mes anterior (-2,44%) e 22.734 menos que 12 meses atrás (-9,64%).

Os demandantes de emprego en total ascenden a 255.239, xa que hai que agregar os 27.064 que están ocupados e 14.994 que indicaron na súa solicitude condiciones especiais de traballo.

MÁIS CONTRATACIÓN

A contratación subiu en maio respecto de abril nun 18,23%, con 87.595 firmas (13.504 máis). Tamén en comparación con igual período de 2016, dáse un ascenso do 14,4%.

O catro provincias experimentaron unha subida nos contratos, de máis do 20% en Ourense e A Coruña e de en torno ao 15% en Lugo e Pontevedra.

Indefinidos foron 6.740 dos contratos, 535 máis que o mes anterior (+8,62%) e 875 máis que no maio anterior (+14,92%). Os temporais, 80.855, representan un incremento do 19,1% en taxa mensual (12.969 máis) e do 14,36% interanual (10.153 máis).

No acumulado, a comunidade galega contabiliza 371.256 contratos, 33.728 deles indefinidos, o 9,08%; e 337.528 temporais, un 90,92% do total.