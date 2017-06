Paro.- A taxa de cobertura por desemprego en Galicia baixa ao 50,77% en abril

A cobertura total do sistema de protección por desemprego situouse en abril en Galicia no 50,77%, co que baixa algo máis dun punto respecto da de marzo, segundo os datos que publica este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Esta porcentaxe calcúlase como o número de beneficiarios de prestacións por desemprego, que en abril alcanzou as 95.212 persoas, dividido entre a cifra de parados dese mes (cando había 204.629 galegos no desemprego) unha vez descontados os correspondentes ao colectivo sen emprego anterior (17.086).

Os datos de prestacións sempre van cun mes de atraso respecto das cifras de paro. Por iso, Emprego publicou este venres as cifras do gasto en desemprego de abril e os datos de paro de maio.

Pola súa banda, os gastos de prestacións por desemprego situáronse nuns 76,53 millóns de euros na comunidade galega en abril, fronte a 83,99 millóns no mesmo mes do ano anterior, o que supón un descenso do 8,88%.

En abril contabilizáronse en Galicia 28.033 solicitudes de prestacións, delas 15.493 correspondentes a prestacións contributivas e 11.035 subsidios.

En canto ás altas, realizáronse un total de 28.075, cun prazo de recoñecemento medio de 0,57 días e en maior medida relativas a prestacións contributivas (15.409).

A distribución dos beneficiarios estranxeiros na comunidade é de 1.572 comunitarios e 1.918 non comunitarios, o que dá un total de 3.490 persoas procedentes doutros países e que perciben estas axudas en Galicia.