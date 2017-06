A Comisión de Centro do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) considera que "carece de toda lóxica asistencial" o "peche de servizos sanitarios", polo denominado "peche de camas" en época estival, xa que, ao seu xuízo, "xera un incremento en todas as listas de espera á vez que xera un incremento das listas do paro".

Clínico, CHUS | Fonte: Europa Press

Así o expón nun comunicado de prensa CIG-Saúde Compostela para denunciar que "o peche de camas" no CHUS no que concreta que "van pechar este verán 180 camas das cales 138 son no Hospital de Conxo e as restantes 42 no Gil Casares.

"Para a Xerencia a planificación en época estival xustifícase nos menores índices de ocupación hospitalaria nestas datas, debido a unha redución estacional de patoloxías e á correlativa redución de ingresos por enfermidade", segundo expón a Comisión de Centro do CHUS.

Neste sentido, critica que se opte por "pechar unidades e non contratar persoal das listas de contratación porque xa dispoñen do persoal de persoal das unidades que pechan".

"Ano tras ano podemos ver o colapso que isto provoca no servizo de Urxencias, con máis de 20 e 30 pacientes pendentes de ingreso e con espera de tres días por unha cama, e/ou derivación a centros privados", segundo sostén a Comisión de Centro.

"ASISTENCIA DIGNA"

Por todo iso, a Comisión de Centro considera que "o obxectivo é pechar camas para non contratar persoal, non hai ningún outro argumento que xustifique estes peches".

Deste xeito, engade que con esta decisión "condenan aos cidadáns a non ter unha asistencia digna pola redución das prestacións sanitarias". "E condenar ao mesmo tempo ao paro a un gran número de traballadores", segundo conclúe.