O decano do colexio de avogados de Lugo, Félix Mondelo, asegurou este venres que asume a presidencia do Consello da Avogacía Galega con "unha responsabilidade moi importante".

Desde Granada, onde participa nunha reunión do Consello que acordada o xoves por unanimidade o seu nomeamento, manifestou que isto "é pór un punto definitivo case na miña traxectoria profesional".

"É unha satisfacción persoal moi grande e unha responsabilidade moi importante porque representar aos avogados de toda Galicia (sobre 20 mil calcula) é algo transcendente", dixo.

Mondelo avanza que o "máis inmediato", na súa nova tarefa, é formular unha proposta en contra de "a decisión do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), que é o de levar as cláusulas chan a xulgados provinciais".

O novo presidente dos avogados galegos protestou porque "de novo se afasta á xente do xuíz ordinario e pídeselle un novo sacrificio aos cidadáns para desprazarse na provincia polos litixios".

Para Mondelo o que procedería "é seguir mantendo o que se fixo coas subordinadas, que era manter o xuíz ordinario, cabería facer algún reforzo para aqueles xuíces en que o número de asuntos superase o cociente que ten encomendada", apuntou. "É unha decisión errónea e que favorece só ao máis forte, que son as entidades bancarias", recriminou.