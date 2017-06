O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, demandou este venres ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "deixe de ser un obstáculo" para que o Congreso acolla unha comisión de investigación sobre o ocorrido no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

Preguntado sobre as palabras do mandatario nas que rexeitou "politizar o accidente" e criticou o cambio de postura do PSOE, o dirixente socialista requiriu a Feijóo que fixe a súa postura sen "enredar" nin "buscar culpables noutros partidos".

"O que ten que facer é dicirlle aos seus deputados en Madrid que voten a favor da comisión de investigación", recomendou, á vista de que están a xurdir voces no PP, como a do exconselleiro Agustín Hernández, que "empezan a dicir que é necesaria".

Tras sinalar que o PSdeG apoia unha nova investigación técnica e independente e tamén "ir máis aló" e constituír unha investigación política no Congreso, Leiceaga retou a Feijóo a sumarse a esta petición ou "asumir cal é a súa posición de verdade" pero sen "buscar culpables" noutras formacións.