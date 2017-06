Detidas 12 persoas, dúas en Pontevedra, dunha rede que introducía cocaína en España impregnada en equipaxes

Axentes da Policía Nacional xunto á Axencia Tributaria detiveron a 12 persoas en Pontevedra --dúas--, Madrid, Barcelona e Xixón tras desmantelar unha organización de narcos que se dedicaba a introducir en España cocaína procedente de Sudamérica impregnada en equipaxes. En total interviñéronse 10,5 quilogramos de cocaína.

12 Detidos Dunha Rede De Narcos | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Policía nun comunicado, os arrestados dedicábanse ao cultivo de marihuana en Tarrasa e Premiá de Mar, onde se atoparon máis de 400 plantas e 14,5 quilogramos de cogollos de marihuana. En España, un químico encargábase de preparar a droga para a súa venda, extraéndoa e adulterándoa nun laboratorio clandestino en Torrexón de Ardoz (Madrid).

As investigacións iniciáronse o pasado mes de marzo cando os axentes do aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barallas detectaron no

control de entrada ao noso país a unha muller, procedente dun voo de Sao Paulo (Brasil), que portaba unha equipaxe con seis quilos de roupa

impregnada en cocaína.

Outro membro da organización, que se atopaba na terminal de chegadas esperando á muller e cuxa misión era recoller a equipaxe e trasladalo aos membros do grupo que se encargaban da extracción da droga, foi tamén detido.

CAE O LÍDER

O pasado mes de abril os investigadores arrestaron ao líder da rede nunha estación de autobuses madrileña cando regresaba de recoller no aeroporto de Barcelona unha maleta chea de droga. Esta persoa a traía á capital para a súa extracción e adulteramiento, proceso que levaba a cabo o laboratorio clandestino de Torrexón de Ardoz.

Tras establecer un dispositivo policial na estación, os axentes detiveron tamén a dous homes que esperaban ao xefe para facerse cargo da sustancia estupefaciente. No interior desta maleta acharon unha funda de portátil con máis de tres quilogramos de cocaína impregnada.

Nos días posteriores, os investigadores procederon á desarticulación total desta organización coa detención doutras sete persoas máis en diferentes provincias españolas: dúas en Madrid, dúas en Barcelona, dúas en Pontevedra e unha en Xixón.

Nos rexistros realizados procedeuse á desarticulación do laboratorio de Torrexón de Ardoz (Madrid) no que se realizaba a extracción da sustancia estupefaciente impregnada e de dous cultivos de marihuana totalmente operativos nos que se acharon máis de 400 plantas en Tarrasa e Premiá de Mar (Barcelona) e 14,5 quilogramos de cogollos de marihuana.