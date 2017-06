Evacuada unha muller tras incendiarse a cociña do seu piso en Fene (A Coruña)

Unha muller, intoxicada por inhalación de fume, foi trasladada na mañá deste venres a un centro hospitalario tras declararse un incendio na cociña da súa casa no municipio coruñés de Fene.

Segundo informou o 112 Galicia, o incendio declarouse nunha vivenda do número 72 da Avenida Marqués de Figueroa, en Perlío. As lapas afectaron únicamente á cociña do piso, aínda que o fume acabouse propagando polo resto de estancias do inmoble.

Varias persoas deron a voz de alarma ao 112 Galicia, entre elas, a propia inquilina da vivenda, que chamou á central de emerxencias ás 10,00 horas deste venres.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Ferrol e a Urxencias Sanitarias. A situación tamén foi posta en coñecemento de de o GES de Mugardos, de Protección Civil e da Policía Local.