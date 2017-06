Os pediatras expresaron este venres a súa preocupación polas trabas legais e a falta de formación e coordinación no sistema de detección e protección de menores que foron vítimas de abusos sexuais e que, tras a voz de alarma, en moitas ocasións "quedan desprotexidos".

Congreso de Pediatría Santiago | Fonte: Europa Press

Así o dixo o vicepresidente da Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Narcisa Palomino, que participou en Santiago de Compostela nunha mesa redonda sobre abuso sexual infantil no marco do Congreso da Asociación Española de Pediatría.

Palomino indicou que o abuso sexual infantil é "unha forma de malos tratos que preocupa moito aos pediatras", xa que os casos comunicados con "infinitamente menores ás sospeitas".

A especialista apuntou que só os casos máis graves presentan evidencias físicas, mentres que existen moitos casos de abuso que son indetectables a nivel médico. Por ese motivo, apostou por a "escoita" do paciente para poder detectalos.

No taller que este venres se celebrou en Santiago ofrecéronse "ferramentas" para saber "que facer en caso de sospeita", como realizar a exploración e valoración do menor, como notificar o problema e como facer un seguimento, entre outras cuestións.

"É moi difícil que un neno conte que está a ser abusado", dixo Narcisa Palomino, que apostou por prestar atención a outras cuestións como cambios de comportamento ou de actitude.

Segundo as estatísticas, no 95% dos casos o agresor do menor é un home, pertencente á súa contorna próxima nun 75-80% das ocasións. A vítima é, con maior frecuencia, unha muller.

COORDINACIÓN E FORMACIÓN

Ademais da formación e sensibilización dos profesionais de Atención Primaria, os que entran primeiro en contacto co menor, Narcisa Palomino reivindicou a importancia da "coordinación" entre todos os organismos implicados na protección de menores.

"Preocúpanos que as dilixencias se dilaten e contribúan a unha revictimización dos menores, especialmente se o abuso ocorre no ámbito familiar", dixo Palomino, para quen o máis importante tras detectar un posible caso é saber se "o menor queda protexido".

A experta indicou que en España é necesario "mellorar o sistema de protección de menores", así como empregar a lexislación vixente na materia, que "existe" pero "non se aplica".

En particular, chamou a atención sobre os abusos que non deixan rastro físico e a necesidade de sensibilizar a persoal xudicial e peritos. "Se non hai a preparación adecuada, chegado o momento poden quitarlle importancia aos signos que detectamos, polos en dúbida, e os menores poden quedar desprotexidos", sentenciou.

Na actualidade, apuntou Palomino, está a darse un incremento nas denuncias por abusos sexuais a menores que, no entanto, non considera que sexa froito de que se producen máis, senón de que "saen máis á luz".

ASISTENCIA EN URXENCIAS PEDIÁTRICAS

As lesións non intencionadas xeran unha de cada cinco urxencias que se atenden nos servizos de urxencias pediátricas dos hospitais españois, dos que as caídas representan case a metade (42%), os golpes o 22% e os accidentes deportivos o 20%.

Así se desprende do estudo multicéntrico 'Lesións non intencionadas nos servizos de Urxencias dos hospitais españois', que se presentou no marco deste congreso para incidir na importancia de extremar as precaucións neste campo.

O informe especifica que o maior número de accidentes ten lugar en casa, mentres que no 39% dos casos non había presente ningún adulto.

Os accidentes de tráfico, os afogamentos, as queimaduras, as caídas e as intoxicacións son, por esta orde, as lesións non intencionadas que xeran unha maior mortalidade infantil. Nos últimos anos, os expertos apuntan a unha diminución de falecementos por accidentes de tráfico e un aumento no número de intoxicacións infantís por fármacos adultos.

Ademais da vixilancia, os pediatras insistiron na importancia da prevención, destacando datos como que o 68% dos nenos que sufriron un accidente de bicicleta non levaba posto o casco, a pesar de ser obrigatorio.