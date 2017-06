(AM) Ferida unha muller tras impactar co seu coche contra un muro en Pontevedra

Unha muller duns 60 anos resultou ferida este venres en Pontevedra tras sufrir unha saída de vía e impactar o seu vehículo contra o peche dunha casa.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente de tráfico ocorreu sobre as 11,45 horas no lugar do Regueiriño, na parroquia de Lourizán, en Pontevedra.

O 112 Galicia recibiu un aviso de Urxencias Sanitarias que alertaba do sinistro, tras o que se informou aos Bombeiros de Pontevedra, a Protección Civil, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.

A persoa ferida foi evacuada polos efectivos sanitarios ao Hospital Domínguez de Pontevedra.

MAREO

Por outra banda, unha muller necesitou asistencia este venres na localidade coruñesa de Cedeira en Arón, na parroquia de San Román de Montoxo. Aínda que nun principio apuntouse a posibilidade de que se tratase dun atropelo con fuga, ao localizarse á vítima tirada, a Guardia Civil confirmou que sufriu "un mareo".

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia ás 10,20 horas deste venres para informar do ocorrido. Segundo explicou, a vítima permanecía inconsciente no medio da vía, pero non había ningún vehículo preto.

Por iso, nun principio apuntaron a que un vehículo atropelara á muller e continuado a súa marcha tras o accidente, pero o Instituto Armado confirmou a Europa Press que a muller sufriu "un mareo".

O persoal da central de emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ferrol, ao GES de Ortigueira, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.