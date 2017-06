A secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, sostivo este venres que comparte os criterios polos cales se impide a entrada en estadios de fútbol con "bandeiras políticas", como as independentistas, pois "non é o seu contexto".

Bandeira estrelada nunha manifestación

Desde o convencemento de que as únicas bandeiras que teñen cabida son as dos equipos en liza, a alto cargo da Xunta defendeu en comisión parlamentaria, a preguntas do BNG, que non debe levar "o político, a ideoloxía" aos eventos deportivos.

O motivo, segundo as súas palabras, é que "poden ofender a outras persoas que pensen diferente" e, nun contexto de "axitación e tensión" polo partido, "a masa" pode ser "moi difícil de xestionar".

Así é que as forzas da orde, como explicou, seguen "uns protocolos comúns" en todo o Estado e que pasan por confiscar "pancartas, bandeiras e símbolos" que poidan "incitar á violencia, ao terrorismo ou conter mensaxes intolerantes".

"SECTARISMO"

Esta "exhibición de sectarismo" considerouna "inasumible" o deputado nacionalista Luís Bará, tanto pola "perversa" asociación da simboloxía nacionalista coa violencia como pola "limitación da liberdade de expresión".

"Vostede sitúase fóra da lei e dos máis elementais dereitos democráticos", espetou o representante do Bloque no debate a Marta Míguez, non sen exhibir unha bandeira nacionalista e subliñar que é un símbolo "legal".