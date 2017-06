O CGAC de Santiago abre a súa primeira mostra dedicada á 'fotografía atopada', centrada nos 'Bañistas'

O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago abre este venres as portas da primeira mostra dedicada á 'fotografía atopada' nun centro de arte contemporánea de referencia en España.

'Bañistas. Fotografías atopadas, 1880-1963' é o título da nova proposta expositiva do CGAC, que abre así "novos camiños á súa andaina".

O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que participou na presentación da mostra, indicou que, a pesar de contar con "unha traxectoria internacional ampla", a 'fotografía atopada' ten "aínda unha escasa difusión en España", polo que confía en que iniciativas como esta axuden ao seu achegamento ao público.

'Found photography', ou 'fotografía atopada', é ese conxunto disperso de fotografías familiares e antigas que se atopan á venda en mercados, feiras de antigüidades ou en plataformas en liña. Un material fotográfico "democrático e anónimo", que xera un crecente interese entre creadores contemporáneos, coleccionistas, institucións artísticas e editoriais dedicadas á fotografía.

A través dun total de 95 imaxes, o comisario da mostra, Xosé Manuel Buxán, ofrece un percorrido pola iconografía dos bañistas no que explora as posibilidades eróticas da masculinidade, cunha nova mirada artística e estética que dota de singularidade a este novo proxecto expositivo do CGAC.

Trátase de fotografías anónimas que mostran mozos seminús e en contacto coa natureza. Homes sós ou acompañados dun amigo que aparecen no exterior e que recrean a tradicional iconografía dos bañistas.