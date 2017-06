Cristina Pato tocará no concerto de despedida do director da New York Philharmonic

O próximo 8 de xuño, a galega Cristina Pato actuará no Concerto de Despedida de Alan Gilbert, o director artístico da New York Philharmonic, unha das orquestras máis destacadas do mundo.

Cristina Pato | Fonte: Europa Press

Neste espectáculo, a gaiteira tocará xunto con Yo-Yo Ma ao violoncello e o propio Gilbert ao violín, ademais doutros músicos de Silk Road. As entradas están esgotadas desde hai semanas.

Este concerto está enmarcado dentro dun programa que o director da NY Philharmonic denominou 'A concert for unity', chamando a crear unha diplomacia cultural a través da música.

En total, é un conxunto de tres concertos e un simposio no que participan tamén moitos outros músicos, como o trompetista Wynton Marsalis.

O 8 de xuño, Cristina Pato interpretará unha peza concibida e encargada por ela -The Latina 6/8 Suite- e escrita polo compositor Edward Perez a partir do proxecto do seu último disco, Latina. Tocarán con ela Yo-Yo Ma, Edward Perez e o propio Alan Gilbert.