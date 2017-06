Patrimonio dá luz verde ás sondaxes arqueolóxicas no parque Camilo José Cela e a rúa Juan Ramón Jiménez, en Vigo

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, organismo dependente da Xunta, deu luz verde ao proxecto do Concello de Vigo para as sondaxes arqueolóxicas no parque Camilo José Cela e a rúa Juan Ramón Jiménez --entre Torrecedeira e Pi i Margall--.

A resolución sobre este proxecto, que conta co informe favorable dos servizos técnicos de Patrimonio de Pontevedra, foi asinada este martes e contempla condicións como que as sondaxes cheguen en profundidade ata o substrato natural.

Ademais, deberase comunicar á Xefatura Territorial "con suficiente antelación" as datas nas que se iniciará e concluirase a intervención; e, de aparecer restos arqueolóxicos, deberase informar de inmediato o departamento autonómico para adoptar as medidas correspondentes.

Unha vez que finalice a actuación, deberase presentar nun prazo de 10 días o informe valorativo da intervención; e nun prazo de seis meses a memoria técnica e a copia da acta de depósito emitida polo museo municipal Quiñones de León, onde está previsto depositar os restos arqueolóxicos.