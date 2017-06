O respecto, a convivencia e a loita contra o acoso escolar centran un pleno infantil no Parlamento de Galicia

O Parlamento de Galicia celebrou este venres un pleno infantil, organizado coa colaboración de Aldeas Infantís SOS, no marco do programa 'Abraza os teus valores', que nesta edición centrouse no respecto, a convivencia e a loita contra o acoso escolar.

Pleno Infantil no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

O acto estivo conducido polo vicepresidente primeiro do Parlamento, Diego Calvo, que agradeceu a participación do alumnado neste acto e destacou a importancia de ter en conta as opinións dos máis novos.

O vicepresidente da Cámara lembrou que para pais e nais, así como para a comunidade educativa e para os gobernos, garantir o respecto nas aulas para facilitar a convivencia e previr o acoso escolar "resulta prioritario".

"Todos somos responsables do cambio de valores no que estamos inmersos e que afecta de pleno aos máis novos", dixo Calvo, que instou a "non tirar a toalla", dado que "coa implicación de todos, e a de toda a mocidade galega, as dificultades poden superarse".

O pleno infantil contou coa participación de alumnado dos colexios San Rosendo (Ferrol); Monte Baliño (Pantón), Inmaculada (Ourense) e Monterrey (Vigo), que deron lectura a diferentes reflexións e compromisos relacionados coa convivencia e o respecto nas aulas. O acto foi clausurado polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.