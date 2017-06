O portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, transmitiu este venres a "tranquilidade absoluta" do Executivo ante "calquera eventualidade" relacionada con Banco Popular, penalizado en Bolsa durante as últimas sesións bolsistas ante a incerteza que está a xerar no mercado o seu proceso de venda.

Respecto da posible venda ou ampliación de capital na entidade presidida por Emilio Saracho, o portavoz do Executivo comentou na súa comparecencia tras o Consello de Ministros --na que non participou o ministro de Economía, Industria e Competitividade-- que no Goberno existe unha "tranquilidade absoluta" en relación ao proceso.

"Grazas ás reformas, España ten un sistema financeiro sólido, dos máis sólidos de Europa, e podemos están tranquilos ante calquera eventualidade", aseverou Méndez de Vigo.

O portavoz, ademais, lembrou que a entidade superou o test de tensión que a Autoridade Bancaria Europea (EBA, segundo as súas siglas en inglés) realizou á banca europea en xullo do ano pasado, polo que insistiu en que "non hai maior preocupación" en relación con este asunto.

Ao redor das 14,15 horas, as accións de Banco Popular intercambiábanse nos mercados na contorna dos 0,5 euros, o que implicaba unha revalorización do 0,8% na sesión deste venres nos mercados.